جهة فاس تستعد لحملة التلقيح ضد كوفيد 19.. إحداث محطات التلقيح وتعبئة ما يقارب 2500 شخص من الموارد البشرية

تستعد جهة فاس مكناس، على غرار باقي جهات المملكة، لحملة التلقيح ضد كوفيد – 19، لمواجهة انتشار عدوى الفيروس.

وتم تشكيل لجنة القيادة، يترأسها والي الجهة لتحديد، وتنظيم مواقع التلقيح الثابتة منها، والمتنقلة، وذلك، بحسب بلاغ للمديرية الجهوية للصحة في جهة فاس – مكناس، اليوم الأربعاء، توصل “اليوم24” بنسخة منه، وسيتم إحداث محطات للتلقيح، عبارة عن وحدات ملحقة بالمراكز الصحية الحضرية، والقروية تقدم خدماتها عبر نمطين، نمط قار لاستقبال الساكنة بمحطة التلقيح، وآخر متنقل، حيث تتوجه الفرق إلى مستشفيات، ومصانع، وإدارات، وأحياء جامعية، ومؤسسات سجنية، ومناطق نائية.

وأكد المصدر نفسه أن المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس – مكناس عبأت بتنسيق مع السلطات المحلية ما يناهز 2500 من الموارد البشرية، مكونة من أطباء، وممرضين إداريين، وتقنيين، بالإضافة إلى أعوان سيتولون عملية التلقيح، والتسجيل، وتدبير البيانات، والتتتبع، والتقييم ضمانا لحسن سير هاته العملية المهمة.

وأوضح المصدر نفسه أن العملية المذكورة، ستجرى عبر 4 مراحل، تستهدف في مرحلتها الأولى العاملين في الصفوف الأمامية، التي تشمل القطاع الصحي من أطباء ممرضين تقنيين، وإداريين، والعاملين في قطاعات استراتيجية من قوات الأمن، والدرك الملكي، والجيش، والقوات المساعدة، والعاملين في قطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين، والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الفئات، حسب السن.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة جهزت، وأهلت المستودعات لتخزين اللقاح ضد كوفيد 19 بغرف تبريد تصل سعتها إلى 50 متر مكعب، وثلاجات خاصة للتخزين بسعة 16.9متر مكعب أكياس عازلة للحرارة، بالإضافة إلى شاحنات للتبريد، وأجهزة، ومستلزمات طبية، وأدوية أساسية لازمة.