شبهة اغتصاب طفل تلاحق صاحب محل للمؤكولات الخفيفة.. ضبط متلبسا بمحاولة اغتصابه داخل محله!

ألقي القبض، في مدينة وزان، أمس الثلاثاء، على شخص أربعيني، يشتبه في تورطه بمحاولة اغتصاب طفل قاصر، يبلغ من العمر 13 سنة.

وقال نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان في مدينة وزان، في حديثه مع “اليوم24″، إن “القاصر تعرض لمحاولة اغتصاب داخل محل للمؤكولات الخفيفة، الذي يديره المشتبه فيه “.

وأوضح المتحدث نفسه أنه “بعد أن قصد الطفل محلا للمؤكولات الخفيفة، لتناول وجبة غذائية، أقنعه المشتبه فيه، الذي يدير المحل، بالبقاء”.

وأفاد المصدر نفسه أن “المشتبه فيه، شرع في نزع ملابس القاصر بالقوة، وطرحه أرضا من أجل اغتصابه، وذلك بعد إغلاق محله”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن القاصر قاوم رغبة المعتدي عليه جنسيا، وبدأ في الركض، والصراخ داخل محل المؤكولات الخفيفة، فانتبه إليه السكان المجاورين، وبعض المارة، الذين أخبروا رجال الأمن بذلك، إذ حضروا إلى عين المكان، واعتقلوا المشتبه فيه، متلبسا بمحاولته اغتصاب القاصر.