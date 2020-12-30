ألقي القبض، في مدينة وزان، أمس الثلاثاء، على شخص أربعيني، يشتبه في تورطه بمحاولة اغتصاب طفل قاصر، يبلغ من العمر 13 سنة.
وقال نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان في مدينة وزان، في حديثه مع “اليوم24″، إن “القاصر تعرض لمحاولة اغتصاب داخل محل للمؤكولات الخفيفة، الذي يديره المشتبه فيه “.
وأوضح المتحدث نفسه أنه “بعد أن قصد الطفل محلا للمؤكولات الخفيفة، لتناول وجبة غذائية، أقنعه المشتبه فيه، الذي يدير المحل، بالبقاء”.
وأفاد المصدر نفسه أن “المشتبه فيه، شرع في نزع ملابس القاصر بالقوة، وطرحه أرضا من أجل اغتصابه، وذلك بعد إغلاق محله”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن القاصر قاوم رغبة المعتدي عليه جنسيا، وبدأ في الركض، والصراخ داخل محل المؤكولات الخفيفة، فانتبه إليه السكان المجاورين، وبعض المارة، الذين أخبروا رجال الأمن بذلك، إذ حضروا إلى عين المكان، واعتقلوا المشتبه فيه، متلبسا بمحاولته اغتصاب القاصر.
كانت هذه تفاصيل خبر شبهة اغتصاب طفل تلاحق صاحب محل للمؤكولات الخفيفة.. ضبط متلبسا بمحاولة اغتصابه داخل محله! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.