سلطات طنجة تغلق محلات بيع الخمور

أصدرت سلطات طنجة، مساء أمس الثلاثاء، قرارا، يقضي بإغلاق محلات بيع الخمور في جميع أنحاء المدينة.

وذكر مصدر مطلع أن الإجراء ينطلق ابتداءً من اليوم الأربعاء، ويشمل أيضا المحلات، التي تبيع الكحوليات إلى جانب منتجات أخرى.

ويأتي الإجراء المذكور بسبب حلول رأس السنة، إذ يعد مناسبة يتزايد فيها الاقبال، بشكل كثيف، على اقتناء الكحوليات من طرف المواطنين.