شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 26513 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 599 حالة والان مع التفاصيل

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 اعلنت روسيا، اليوم الاربعاء، تسجيل 26513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 599 حالة وتماثل 29235 مريضا للشفاء، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و131550 إصابة مؤكدة، منها 56426 حالة وفاة، و549706 حالات نشطة، ومليونان و525418 حالة شفاء.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي، ان الاصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (5105 إصابات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3764 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15% من المرضى الجدد.

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