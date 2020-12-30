شكرا لقرائتكم خبر عن حاكمة طوكيو تحذر من زيادة كورونا في "رأس السنة" والان نبدء بالتفاصيل

حذرت يوريكو كويكي حاكمة مدينة طوكيو اليوم الأربعاء من تفشي جائحة فيروس كورونا بشكل شديد يهدد بزيادة هائلة في الأيام المقبلة مع بدء عطلة رأس السنة التي عادة ما تشهد حركة كبيرة للمواطنين بين أرجاء البلاد.

ودعت كويكي الناس في مؤتمر صحفي للبقاء في منازلهم قدر المستطاع خلال العطلة وقالت "أرجوكم أن تغلبوا الحياة على المرح (في العطلة)".

وأضافت "الوضع خطير للغاية.. نحن نواجه موجة ضخمة من حالات الإصابة بالفيروس لم نشهدها من قبل".

وسجلت طوكيو 944 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الأربعاء أي أقل قليلا من المستوى القياسي المسجل يوم السبت والبالغ 949 حالة. وحذر خبراء الصحة من أن المدينة قد تشهد قريبا ما يزيد على ألف إصابة يوميا ما لم يتم احتواء الفيروس.

وتوفي نحو 3400 في اليابان بسبب الفيروس حتى مساء الثلاثاء وبلغت الإصابات 227390 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.