شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاعلام اليمني: الهجوم الإرهابي لن يثنينا عن واجبنا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني : نطمئن ابناء شعبنا العظيم ان جميع اعضاء الحكومة بخير. وأكد الإرياني في تغريدة، أن الهجوم الارهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وان دمائنا وارواحنا لن تكون اغلى من دم اليمنيين .

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