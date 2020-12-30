المبعوث الأممي لليمن يدين انفجار عدن ويشدد على المسار السياسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث استهداف مطار عدن وقتل وجرح المدنيين هناك.
وأضاف أن "العنف غير المقبول في استهداف مطار عدن يذكرنا بضرورة العودة للمسار السياسي بأقصى سرعة في اليمن".
واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مليشيا الحوثي الإرهابية بالوقوف وراء انفجارات مطار عدن لحظة وصول أعضاء الحكومة الجديدة.
وشدد الإرياني على أن تلك الهجمات لن تثنيهم عن تنفيذ الواجب الوطني.
ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار قي مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.
ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي وذلك لمباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة.
وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.
كما شهدت مدينة عدن منذ الصباح الباكر، انتشارًا أمنيًا كبيرًا في كافة الطرق المؤدية من وإلى مطار عدن الدولي.
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