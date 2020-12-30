12 مسلحا بجماعة "أونق شني" في قبضة الأمن الإثيوبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإثيوبية، الأربعاء، القبض على 12 مسلحا من جماعة "أونق شني" المنشقة عن جبهة تحرير أورومو.

وقال أليمو تادسي، مدير شرطة منطقة إلوبابور بإقليم أوروميا، إنه تم القبض على 12 مسلحا من جماعة "أونق شيني"، مشيرا إلى أن بحوزتهم 34 قطعة سلاح وذخائر.

وأضاف أنه خلال عملية تفتيش مشتركة نفذتها الشرطة وجهاز الأمن في المنطقة، تم القبض على المسلحين بجانب ضبط مواد مهربة تقدر بـ 645 ألف بر إثيوبي وأوراق نقدية مزورة.

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الإثيوبية، مقتل المئات من مسلحي جماعة "أونق شني" المسلحة، غربي إقليم أوروميا.



وقال رئيس مكتب شؤون الاتصالات لإقليم أوروميا جتاشو بالشا، إن حصيلة قتلى جماعة "أونق شني"، خلال الأسبوعين الماضين، بلغت 782 مسلحا، بعد عملية تطهير مشتركة شنتها قوات الجيش والقوات الخاصة لحكومة الإقليم، وسط البلاد.



وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن المسلحين الذين تم القضاء عليهم، متورطون في انتهاكات وأعمال قتل وتحريض على العنف بالتعاون جبهة تحرير تجراي، في مناطق مختلفة بإقليم أوروميا.

وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.

وأصبحت هذه الجماعة تهدد السلم والأمن في مختلف مناطق أوروميا، بعد أن تمكنت من التغلغل في عدد من المناطق والغابات غرب وشرق الإقليم.

وتشكلت هذه الجماعة إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، وتم تشكيلها بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ "جال ميرو".

واتخذت جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، و4 مناطق أخرى في الإقليم وهي "وللغا"، "قلم"، و"هورو غودور" شرق وغرب.

