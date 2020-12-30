انفجارات تهز مطار عدن مع وصول الحكومة الجديدة‎

هز انفجاران مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول طائرة على متنها أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.
وأسفر الانفجاران عن سقوط 5 قتلى وإصابة العشرات بينهم مدنيون ومسؤولون محليون وإعلاميون، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع.
وأفاد مراسل ”الخليج 365” بأنه لم يصب أي من أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، وتم نقلهم جميعا إلى قصر معاشيق.
ماذا حدث في مطار عدن؟
كما شهدت مدينة عدن منذ الصباح الباكر، انتشارًا أمنيًا كبيرًا في كافة الطرق المؤدية من وإلى مطار عدن الدولي.
نجاة أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة من تفجيري مطار عدن
وعلى وقع الانفجارين، شنت قوات الأمن اليمنية حملة تفتيش واسعة النطاق في الأحياء السكنية المحيطة بمطار عدن، وأقامت عددا من نقاط التفتيش في الطرق المؤدية للمكان.
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