الحكومة اليمنية تتهم مليشيا الحوثي بانفجارات عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مليشيا الحوثي الإرهابية بالوقوف وراء انفجارات مطار عدن لحظة وصول أعضاء الحكومة الجديدة.

وشدد الإرياني على أن تلك الهجمات لن تثنيهم عن تنفيذ الواجب الوطني.



من حانبه، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك "نحن بخير، حفظ الله عدن وأبعد عنها كل شر".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل ”الخليج 365” بأنه لم يصب أي من أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إثر الانفجارين اللذين استهدفا مطار عدن الدولي لحظة وصولهم إلى العاصمة المؤقتة لتولي مهامهم.

ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار قي مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.

ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي وذلك لمباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة.

وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.

كما شهدت مدينة عدن منذ الصباح الباكر، انتشارًا أمنيًا كبيرًا في كافة الطرق المؤدية من وإلى مطار عدن الدولي.