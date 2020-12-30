شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأرجنتيني يتبنى قانون الإجهاض والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (بوينوس آيرس-أ.ف.ب)
أصبحت الأرجنتين، الأربعاء، واحدة من الدول القليلة في أمريكا اللاتينية التي تشرّع الإجهاض بعدما أقرّ البرلمان مشروع قانون أثار انقساماً عميقاً لدى الرأي العام.
وبعدما تبنى النواب في 11 من الشهر الحالي النص الذي يجيز الإجهاض قبل إكمال 14 أسبوعاً من الحمل، صوّت مجلس الشيوخ عليه فجر الأربعاء، بغالبية 38 صوتاً في مقابل رفض 29 وامتناع واحد، وذلك بعد عامين من سقوط محاولة أولى.
وفي ختام نقاش دام لنحو 12 ساعة، أعلنت رئيسة مجلس الشيوخ كريستينا كيرشنر، الرئيسة السابقة ونائبة الرئيس الحالية «صار قانوناً وهو الآن بيد السلطة التنفيذية».
ورغم الأزمة الوبائية، كان عدة آلاف من الناشطين المؤيدين للإجهاض قد تجمعوا قرب مقرّ الكونجرس حيث احتفلوا بنتيجة التصويت. وبهذا القانون، تنضم الأرجنتين إلى كوبا والأوروجواي وجيانا ومقاطعة مكسيكو في المكسيك، لناحية السماح بالإجهاض من دون شروط.
وكان الإجهاض في الأرجنتين مسموحاً به فقط في حالات التعرض لجريمة الاغتصاب أو في ظل خطر يتهدد حياة الأم، طبقاً لقانون يعود تاريخه إلى عام 1921. وكان الرئيس البرتو فرنانديز (يسار وسط) الذي يتولى السلطة منذ نهاية 2018، قد وعد خلال حملته بإحالة مشروع قانون تشريع الإجهاض مجدداً إلى السلطة التشريعية.
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