شكرا لقرائتكم خبر عن هزتان أرضيتان جديدتان في كرواتيا غداة زلزال عنيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زغرب-أ.ف.ب

تعرضت منطقة وسط كرواتيا لهزتين أرضيتين جديدتين، الأربعاء، غداة وقوع زلزال قوي أودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل وأدى إلى انهيار مئات الأبنية وحرم أحياء بأكملها من التيار الكهربائي.

وضرب زلزالان بقوة 4.8 و4,7 درجة على مقياس ريشتر منطقة سيساك جنوب شرق زغرب، بفارق دقائق قليلة بعد الساعة 05,15 بتوقيت غرينتش، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، ولم ترد أي أنباء عن أضرار جديدة.

يأتي ذلك فيما لا تزال هذه المنطقة، ولا سيما مدينة بيترينيا والمناطق المحيطة بها، تحت صدمة الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجة ووقع، الثلاثاء، وشعر به السكان في البلدان المجاورة وحتى في فيينا.

وعنونت الصحافة «رعب في بيترينيا»، وجاء في عنوان الصفحة الأولى لإحدى الصحف «عام كارثة ينتهي بتدمير منطقة».

ويبحث عمال الإنقاذ بجد للعثور عن ناجين محتملين في أنقاض المباني التي انهارت بفعل قوة الزلزال.

وأمضى العديد من السكان الليل في سياراتهم، واحتمى حوالي 200 آخرين في ثكنات، خشية حدوث هزات ارتدادية.

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