شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: اعتداء مطار عدن نفذه الحوثيون والحكومة بخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، ميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية عن الهجوم الإرهابي الجبان على مطار عدن بالتزامن مع عودة الحكومة اليمنية قادمة من الرياض. وقبل هذا التأكيد الرسمي أكدت مصادر أمنية مسؤولية الحوثيين عن انفجارات المطار باستخدام طائرات مسيرة استهدفت الموقع بثلاثة صواريخ.

وقال الأرياني، في تغريدة على «تويتر»: «نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني، وأن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين».

وكانت انفجارات عنيفة ودوي إطلاق نار هزت مطار العاصمة اليمنية المؤقتة بالتزامن مع وصول بعض أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة. وخلّف الاعتداء سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى. وذكر شهود عيان وجود عدد كبير من الجثث خارج صالة المطار، بينما تم نقل رئيس الحكومة معين عبدالملك، وعدد من وزرائه، إلى مكان آمن من دون أن يصابوا بأذى، وأنهم كانوا داخل الطائرة لحظة التفجيرات.

وتزامن الانفجار مع هبوط الطائرة في مطار عدن الدولي، وذكرت معلومات أولية عن استخدام طائرة مسيرة في الهجوم، مؤكدة أن التفجيرات لم تكن ناتجة عن قنبلة، أو عبوات ناسفة، بل جراء سقوط ثلاثة صواريخ على مدرج المطار، أصاب أحدها الصالة الرئيسية.

وذكرت مصادر إعلامية أن قوات من التحالف العربي العربي وقوات الحماية الرئاسية تدخلت على الفور لنقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية، إلى قصر معاشيق، بينما هرعت سيارات الإسعاف والأطقم الطبية إلى صالة المطار لإنقاذ الجرحى الذين سقطوا جراء الانفجارات.

لمزيد من التفاصيل حول الحادث:

بالفيديو.. لحظة الانفجار في مطار عدن لدى وصول طائرة الحكومة اليمينة الجديدة