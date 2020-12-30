شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-أ.ف.ب فرضت روسيا، الأربعاء، عقوبات على مسؤولين بريطانيين جدد بمنعهم من دخول أراضيها رداً على إجراءات مماثلة أقرتها لندن في حق موسكو في تشرين الأول/أكتوبر على خلفية التسميم المفترض للمعارض الروسي الرئيسي أليكسي نافالني. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «قررت روسيا انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل زيادة عدد المواطنين البريطانيين الذين يمنعون من دخول بلادنا» من دون أن تحدد هوية المسؤولين البريطانيين وعددهم.

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