شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعتمد 1 يناير إجازة بمناسبة رأس السنة الميلادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- وام

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الجمعة، الموافق الأول من يناير/ كانون الثاني 2021 عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الثالث من يناير 2021.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات قيادة، وحكومة، وشعباً، ودول العالم كافة، داعية الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وصحة وعافية على الجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر دبي تعتمد 1 يناير إجازة بمناسبة رأس السنة الميلادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.