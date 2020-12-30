شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 100 ألف طن من نفايات العزب العشوائية بمحمية بينونة الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تواصل بلدية منطقة الظفرة حملة تنظيف وإزالة جميع المشوهات في محمية بينونة الكبرى بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث بلغت نسبة الإنجاز 100%.

وأسفرت الحملة عن إزالة وترحيل أكثر من 100 ألف طن من النفايات، الناتجة عن مخلفات العزب العشوائية والتي اشتملت على (شباك حديد، وبلاستيك، وأخشاب، وأشجار ميتة، وأنابيب مياه، وسكراب، وخزانات المياه القديمة) بالإضافة إلى عدد كبير من مخلفات المباني المختلفة.

وبلغ عدد المعدات المشاركة في الموقع حفارتين، وسيارتي «دبل كابينة» و9 تريلات، بالإضافة إلى عدد 4 (بوم لودر)، بينما بلغ عدد العمال في الموقع 53عاملاً، و17 سائقاً، وإجمالي طول الشبك الحديدي الذي تمت إزالته 267,528 متراً، بينما بلغ طول الشبك داخل المحمية 173,780 متراً، وقد تم هدم أكثر من 163 عزبة ومبنى في المحمية وترحيل المخلفات الناتجة إلى خارج المحمية.

وتهدف الحملة إلى إزالة كل أنواع المخلفات والمشوهات بمحمية بينونة الكبرى للمحافظة على التنوع الحيوي والموروث البيئي الذي تزخر به المحمية، وتحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة ومعالجة النفايات بطرق مستدامة، ورفع مستوى الوعي بأهمية النظافة العامة وإزالة المشوهات.

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