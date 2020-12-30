شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة طيران الإمارات مع ريال مدريد وميلان وأرسنال تسعد الجمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت طيران الإمارات، التي ترعى كلاً من أرسنال وريال مدريد وميلان، مفاجآت لبعض من مشجعي هذه الأندية، بترتيب لقاءات افتراضية لا تنسى عبر مكالمات فيديو مع عدد من نجوم هذه الفرق.

وانضم المشجعون إلى اللقاء الافتراضي بتقنية مؤتمرات الفيديو معتقدين أنهم سيختتمون العام ويشاركون شغفهم بالرياضة ويتواصلون مع مشجعين آخرين، أو مع أفراد عائلاتهم. لكنهم نالوا الكثير، حيث فاجأهم ظهور لاعبين كبار، مثل بيير إيمريك أوباميانج وتوني كروس وأليسيو رومانيولي، وقدموا لهم تذاكر سفر مع طيران الإمارات، وتذاكر لحضور مباريات، كلٌ لفريقه المفضل.

وتواصَل نجوم كرة القدم، كل مع مشجعي ناديه، وتم توثيق مفاجآتهم في ثلاثة مقاطع فيديو مختلفة. لكن الرسالة كانت واحدة- إعادة التواصل مع العالم في عام 2021.. مع العائلة والأصدقاء وكرة القدم.

أرسنال

جابت طيران الإمارات وأرسنال العالم بحثاً عن أكثر مشجعي الأندية استحقاقاً، وفاجأتهم بتذكرتي سفر إلى لندن، وتذكرتين لمشاهدة مباراة أرسنال من اختيارهم على استاد الإمارات.

ووقع الاختيار على خالد وجوش وكيني وأسيل من برنامج أرسنال في المملكة المتحدة Community Kicks، الذين تطوعوا لأكثر من 200 ساعة أثناء الإغلاق في خدمة بنك الطعام foodbanks في لندن. كما قام مشجعو أرسنال في دولة الإمارات بترشيح كريس، أحد مشجعي أرسنال الدائمين الذي أمضى العام في دعم الصحة العقلية، وآزر أكثر من 500 شخص. ورشح نادي مشجعي أرسنال في سنغافورة أيضاً جيمس وتريشيا، اللذين ينتظران مولودهما الأول، وشهدا عاماً صعباً حيث انفصلا عن عائلتيهما في المملكة المتحدة، في وقت يعاني والد جيمس السرطان.

وفوجئ المشجعون عندما انضم إلى مكالماتهم «مساعدو الدعم الفني»، الذين تبين أنهم ليسوا سوى نجوم أرسنال، بيير إيمريك أوباميانغ وتوماس بارتي وبيرند لينو وجرانيت شاكا.

ريال مدريد

اتفق نادي ريال مدريد وطيران الإمارات مع النجوم تيبو كورتوا وتوني كروس وإيدن هازارد وماركو أسينسيو لربط المشجع نافيد في دبي والمشجع جاندرو في ريو دي جانيرو مع أحبائهما. ودفع شغف نافيد بريال مدريد إلى تعلم اللغة الإسبانية، وكان من المفترض أن يسافر لمقابلة صديقه يوا تامويو المدريدي المخلص أيضاً هذا العام، ولكن الجائحة ألغت الخطة. كما أُلغي سفر جاندرو ولم يستطع الانضمام إلى عائلته في مدريد.

وقطع نجوم ريال مدريد مكالمتي الفيديو لتزويد المشجعين بتذاكر طيران للقاء في مدريد ودعوة خاصة لمشاهدة إحدى مباريات الفريق الملكي.

إيه سي ميلان

لعب نجوم «إيه سي ميلان» دورهم في تواصل مشجع مع والده. إذ لم يتمكن ألبرتو، المقيم في نيويورك، ووالده باولو المقيم في ميلانو، من اللقاء منذ انتشار الجائحة. واعتقد ألبرتو وباولو أنهما كانا يناقشان شغفهما بالنادي فقط عبر مكالمة فيديو عندما ظهر اللاعبون أليسيو رومانيولي وجيانلويجي دوناروما وفرانك كيسيي بشكل مفاجئ، وقدموا لألبرتو تذكرة طيران للعودة إلى ميلانو، وحضور مباراة مع والده في المستقبل القريب. شاهد الفيديو هنا وترعى طيران الإمارات ريال مدريد (منذ 9 سنوات)، وإيه سي ميلان (13 سنة)، وأرسنال (منذ 16 عاماً)، وتواصلت مع عشاق كرة القدم من خلال شغف مشترك باللعبة. وطوال عام الجائحة، عندما كان معظم دول العالم يخضع لإغلاق صارم، تعاونت طيران الإمارات مع شركائها في الرعاية للتواصل مع المجتمعات من خلال حملات ومبادرات أكّدت للناس أنهم ليسوا وحدهم، ووفّرت لهم المعلومات والتحفيز والإلهام والترفيه.

وتخدم طيران الإمارات حالياً 99 وجهة عالمية، تمثل نحو 70% من شبكة الركاب ما قبل الجائحة، وتعمل جاهدة لإعادة بناء شبكتها بأمان في الأشهر المقبلة مع إعادة فتح المزيد من المطارات والمدن. كما تستخدم الناقلة أسطولها الكامل من عائلة البوينج 777، المكوّن من 151 طائرة عبر شبكتها لمهام الركاب والشحن.