شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد بن راشد يتلقى لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تلقّى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 «فايزر- بايونتيك» الذي يتم تقديمه على جرعتين، ويتوفر عبر ستة مراكز صحية تابعة لهيئة الصحة بدبي موزعة على أنحاء مختلفة من الإمارة ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد عن شكره لجهود القائمين على الحملة، مؤكداً بالغ تقديره لإسهامات كل الجهات المعنية بمواجهة الجائحة في دولة الإمارات وخص بالشكر «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» و«هيئة الصحة بدبي»، و«مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا» مثمّناً عطاء الكادر الطبي في دولة الإمارات، وجهود خط الدفاع الأول بكامل مكوناته، ضمن المنظومة المتكاملة التي أثبتت نجاحاً لافتاً في التصدي للجائحة وفق المعايير العالمية، وتمكنت من الحد من انتشار الفيروس ومحاصرته في أضيق نطاق ممكن.

وكانت «صحة دبي» قد أعلنت إطلاق حملة التطعيم وتوفير لقاح «فايزر- بايونتيك» المُعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والمُسجَّل من قِبَل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، منوهةً بأهمية مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كونها تشكل الضمانة الأولى في مواجهة فيروس كورونا المُستجَد.

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