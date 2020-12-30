العربية: مقتل 25 شخصاً في انفجار مطار عدن.. والحديث عن استخدام طائرات مسيّرة في الهجوم

ذكرت قناة العربية الإخبارية أن الانفجار الذي استهدف وزراء الحكومة اليمنية الجديدة في مطار عدن قد أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة آخرين.

وقالت القناة الإخبارية إن معلومات الأولية تفيد بأن الهجوم على مطار عدن أسفر عن مقتل 25 شخصاً.

وكشفت القناة عن معلومات تفيد باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، في الهجوم على مطار عدن، لاستهداف الحكومة اليمنية الجديدة، فور وصولها.

وأفادت وسائل إعلامية بأنه تم نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، دون تعرضهم لأي إصابات نتيجة الانفجار.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن أعضاء الحكومة كانوا متواجدين داخل الطائرة لحظة الإنفجار، فيما أصيب عدد من المسئولين المحليين المتواجدين داخل صالة استقبال المطار.

وفي وقت سابق اليوم، استهدف مطار عدن باستخدام قذائف هاون، فور وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة.

وشهد مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، انفجارات ضخمة فور وصول طائرة الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور معين عبد الملك، بعد يومين على أدائها اليمين في العاصمة السعودية الرياض، أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.