شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": انتخابات النقابات الفرعية فى موعدها ولا نية للتأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن انتخابات النقابات الفرعية للمحامين فى موعدها، وأنه لا نية لتأجيلها، مضيفا أن التقديم للترشح مستمر حتى 31 ديسمبر بمقر النقابة العامة، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا.

وأضاف محمد نجيب فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم غلق باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية غدا الخميس، وإعلان الكشوف وفحص طلبات الترشح السبت القادم، مشيرًا إلى أنه سيتم تلقى الطعون والتنازلات بداية من الأحد القادم حتى الثلاثاء، وإعلان الكشوف النهائية السبت الموافق 9 يناير.

وأشار محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال أيام الانتخابات.

ويذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية بنقابة المحامين برئاسة وكيل المجلس مجدى سخى، بدأت تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجالس النقابات الفرعية 26 ديسمبر، والمقرر أن تستمر حتى 31 ديسمبر الجارى بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء، ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل، بينما تجرى الانتخابات على مرحلتين، يومى 6 و8 فبراير المقبل، وتجرى جولة الإعادة يومى 13 و15 فبراير المقبل.