شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تنتهى من فحص 439 ملف تظلم للإعادة من الزوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اللجنة المشكلة من رجائى عطية نقيب المحامين، للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال، برئاسة محب المكاوي وكيل المجلس، من النظر فى 439 تظلم.

وقال محب المكاوي، إن اللجنة تعكف خلال الفترة الماضية، على دراسة كافة ملفات التظلمات، وأنها ستنتهي منها خلال أسبوع، بناء على تعليمات وتوجيهات نقيب المحامين.

وأوضح محمد الكسار عضو المجلس، أن الملفات سيتم إرسالها إلى النادي النهري بالمعادي، وأنه على الوارد أسمائهم في الكشوف التوجه لإدارة القيد بداية من السبت القادم لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم وسداد الاشتراك واستلام الكارنيه.

كانت اللجنة قد انتهت يوم 26 ديسمبر الجاري من نظر 301 ملف من تظلمات الإعادة من الزوال. يذكر أن رجائى عطيه نقيب المحامين، شكل لجنة يوم 30 نوفمبر الماضي، برئاسة محب المكاوي وكيل النقابة، وعضوية أعضاء المجلس التالي أسمائهم للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال:

1- حسين الجمال الأمين العام.

2- أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد.

3- عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد.

4- محمد الكسار عضو المجلس.

5- عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس.

6- صلاح سليمان عضو المجلس.

7- ماجد حنا عضو المجلس.

8- محمد نجيب عضو المجلس.



























































