شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات التأمين على صاحب المركبة بقانون النقل البرى الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الحكومة بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، والذى جاء فيه إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل.

كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.

وفيما يلى نستعرض آليات التأمين على صاحب المركبة وفقا للقانون.

يتم التأمين على صاحب المركبة كصاحب عمل (وسيلة نقل آلية) وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم المشار إليه ما لم يكن مؤمنا عليه أو صاحب معاش، وتحدد اشتراكات التأمينية طبقا لفئة دخل الاشتراك التي يختارها من بين الفئات الواردة بالجدول رقم واحد المرفق بالقانون، على أن تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 فور نفاذ أحكامه على الفئات الخاضعة له

على صاحب المركبة التقدم لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص والتابع له محل إقامته بطلب مرفقا به ما يلى:

شهادة البيانات الصادرة من إدارة المرور تفيد الترخيص للمركبة متضمنة رقم اللوحات ورقم الشاسية أو اسم صاحب الترخيص.

صورة من بطاقة الرقم القومی

صورة من رخصة قيادة المركبة

يقوم مكتب التأمينات المختص بإصدار شهادة تأمينية فور قيام صاحب المركبة بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة حال خضوعه الأحكام القانون.