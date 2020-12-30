جو بايدن: سأبذل جهود كبيرة لمكافحة كورونا وحملة ترامب للتلقيح جاءت متأخرة

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن" أنه سيجعل مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على رأس أولوياته حال تسلمه مفاتيح الأبيض وسيبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 1,7 مليون شخص في العالم".



واضاف بايدن الذي يتولى منصبه في 20 يناير المقبل في حديث له بعد لقائه مع خبراء" أن حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للتلقيح ضد الفيروس جاءت متأخرة بشكل كبير".

واشار، الى انه سيعمل على إنشاء مواقع للتلقيح وإرسال وحدات متنقلة إلى المجتمعات النائية..مؤكداً أنه سيلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى فترة الحرب الكورية لإجبار الشركات الخاصة على تكثيف إنتاج اللقاح لصالح الحكومة.

وشدد باين، على ضرورة ارتداء الكمامات لمنع انتشار الفيروس..معرباً عن ثقته في العودة إلى الحياة الطبيعية في العام القادم 2021م.

ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية للاصابات في الفيروس في الولايات المتحدة منذ بدء انتشار الوباء 19,5 مليون إصابة وأكثر من 337,000 وفاة.