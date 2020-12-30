شكرا لقرائتكم خبر عن في حصيلة أولية.. 25 قتيلاً وجريحاً جراء انفجار مطار عدن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الهجوم على مطار عدن اليوم نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، مؤكداً أن جميع أعضاء الحكومة الجديدة بخير.

فيما كشفت قناة “العربية”، أن الحصيلة الأولية للانفجار الذي هز مطار عدن الدولي اليوم الأربعاء، أثناء هبوط طائرة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، بلغت 25 قتيلا وجريحاً.

من جانبها، أكدت قناة “الإخبارية” إصابة مراسلها لدى اليمن عبد الفتاح غلاب في الانفجار، مشيرة إلى أن حالته مستقرة.