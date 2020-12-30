شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريحات لرئيس الوزراء اليمني بعد التفجيرات : «سنمارس عملنا ولن نتراجع» والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في أول تصريحات بعد استهداف أعضاء حكومته الجديدة في مطار عدن :" سنمارس عملنا رغم التحديات ولن نتراجع"، فيما قال وزير الإعلام اليمني إن الهجوم الجبان نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضحت مصادر سقوط 25 قتيلا وجريحا جراء التفجير بالإضافة إلى إصابة عدد من الإعلاميين. وأوضحت أن هناك طائرتان إحداهما تابعة للأمم المتحدة حولتا مساريهما بعد تفجير المطار.

واستهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم مطار عدن ، حيث وقع 3 انفجارات بقذائف هاون داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، وتم نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق في عدن.