اليمن.. انفجار عنيف يهز مطار عدن لحظة وصول وزراء الحكومة الجديدة

- شريف الجنيدي

هز انفجار عنيف مطار العاصمة اليمنية الموقتة عدن، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول بعض أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وذكر موقع "المشهد اليمني" أن الانفجار دوى في صالة استقبال المطار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان تأكيدهم سماع انفجار كبير وإطلاق نار في المطار عدن بعد قليل من وصول الحكومة إليه.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أنه تم استهداف مطار عدن بـ 3 انفجارات بقذائف هاون.

وأضافت القناة أنه تم نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار، مشيرة إلى أن هناك معلومات تفيد بأن الوزراء لم يتعرضوا لأذى .

وأكدت القناة الإخبارية أن الانفجار أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صالة استقبال مطار عدن.