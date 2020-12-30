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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني: اللقاح الثاني يوفر فرصة للنجاة من الجائحة بحلول الربيع والان مع التفاصيل
الأربعاء 30 ديسمبر 2020
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن لقاح جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 الذي أقرته بريطانيا اليوم الأربعاء يوفر فرصة للنجاة من الجائحة بحلول الربيع.
وأضاف لشبكة سكاي نيوز "هيئة الصحة الوطنية ستتمكن من توفير الجرعات لحقن الناس بنفس سرعة إنتاجها".
وتابع الوزير "أنا على ثقة كبيرة الآن، بعد الموافقة (على اللقاح) هذا الصباح، من أننا سنتمكن من تطعيم عدد كاف من المعرضين لخطر الإصابة بحلول الربيع الأمر الذي سيتيح لنا مخرجا من هذه الجائحة".
وقال هانكوك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) إنه سيتم تمديد إجراءات الإغلاق في إنجلترا لمواجهة العدد المتزايد من الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.
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