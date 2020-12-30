شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آثار الدمار بمطار عدن الدولي.. وتفاصيل جديدة حول الانفجار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو يوضح آثار الدمار الذي لحق بصالة الوصول بمطار عدن الدولي نتيجة الانفجار الذي وقع لحظة هبوط طائرة وزراء الحكومة اليمنية.

وأظهر المقطع مدى الضرر الذي لحق بمبنى مطار عدن الدولي، وبين وجود دماء على الأرض، وسط سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجارات في صالة المطار.

وأشارت مصادر لقناة “الإخبارية”، إلى أنطائرة مسيرة تسببت بانفجار داخل صالة مطار عدن، مبينة أنوزراء الحكومة الجديدة لم يصابوا بأذى.

من جانبه، أفاد مراسل قناة “العربية”، بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن وزراء الحكومة اليمنية لم يتعرضوا لأذى، وتم نقلهم إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار.

وتواجه الحكومة اليمنية الجديدة التي يرأسها معين عبدالملك وتتكون من 24 وزيرا جملة من التحديات أبرزها: التحدي الأمني في المناطق المحررة ودمج الأجهزة الأمنية كما نص على ذلك اتفاق الرياض، والتحدي العسكري المتمثل في دمج التشكيلات العسكرية في وزارة الدفاع كما نص على ذلك اتفاق الرياض.