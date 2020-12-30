شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انفجارات تستهدف مطار عدن أثناء هبوط طائرة الحكومة اليمنية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقعت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن – قبل قليل، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة.

وقال مراسل “العربية”: إن الانفجارات وقعت داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيراً إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، كما أكد أن الانفجار في مطار عدن كان ضخما وصاحبه إطلاق نار.

وتواجه الحكومة اليمنية الجديدة التي يرأسها معين عبدالملك وتتكون من 24 وزيرا جملة من التحديات أبرزها: التحدي الأمني في المناطق المحررة ودمج الأجهزة الأمنية كما نص على ذلك اتفاق الرياض، والتحدي العسكري المتمثل في دمج التشكيلات العسكرية في وزارة الدفاع كما نص على ذلك اتفاق الرياض.