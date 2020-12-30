شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات أولية .. سلامة وزراء الحكومة اليمنية من انفجار مطار عدن والان نبدء بالتفاصيل

• سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صالة استقبال المطار

نقلت قناة العربية معلومات تشير إلى أن وزراء الحكومة اليمنية لم يتعرضوا لأذى في الانفجار الذي استهدف مطار عدن، فيما سقط عدد كبير من القتلى والجرحى في صالة استقبال مطار عدن.

واستهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم مطار عدن ، حيث وقع 3 انفجارات بقذائف هاون داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، وتم نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق في عدن.