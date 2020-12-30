شكرا لقرائتكم خبر عن 15 وفاة و 585 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 585 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 15 وفاة، وشفاء 861 حالة . وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 99.935 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1459 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 71.273 حالة .

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