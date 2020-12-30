شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يوقع رسميًا على صفقة البركسيت والان نبدء بالتفاصيل
ويشمل الاتفاق بند التجارة الحرة بين الطرفين والتعاون في مجال الطاقة الذرية وتبادل المعلومات الأمنية.
وتقوم طائرة عسكرية بريطانية بنقل النسخ التي تم التوقيع عليها إلى لندن لاعتمادها في وقت لاحق اليوم من قبل رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون.
ويتم إدارة العلاقات بين الطرفين مؤقتا خلال فترة انتقالية لا تتجاوز يوم 28 فبراير2021 مما يسمح للبرلمان الأوروبي بالاعتماد النهائي لاتفاقية الطلاق.
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