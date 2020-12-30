نجاة أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة من تفجيري مطار عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مراسل ”الخليج 365” بأنه لم يصب أي من أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إثر الانفجارين الذين استهدفا مطار عدن الدولي لحظة وصولهم إلى العاصمة المؤقتة لتولي مهاهم.
ووقع انفجارين مصحوبين بإطلاق نار قي مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.
وفي وقت سابق، الأربعاء، وصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي وذلك لمباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة.
وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.
كما شهدت مدينة عدن منذ الصباح الباكر، انتشارًا أمنيًا كبيرًا في كافة الطرق المؤدية من وإلى مطار عدن الدولي.
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