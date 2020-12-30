انفجارات تهز مطار عدن مع وصول الحكومة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هزّ انفجاران مطار عدن، اليوم الأربعاء، لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وقال مراسل ”الخليج 365” إن انفجارين مصحوبين بإطلاق نار ضربا مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة.

وأسفر الانفجاران عن سقوط عدد من الضحايا بينهم مدنيون ومسؤولون محليون وإعلاميون، دون معرفة العدد بالتحديد.

في هذه الأثناء، ذكر مصدر أمني لـ"الخليج 365" أن قوات الحزام الأمني والحماية الرئاسية وقوات من التحالف العربي، تدخلت لنقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية، إلى قصر معاشيق.

كما هرعت سيارات الإسعاف والأطقم الطبية إلى صالة المطار لإنقاذ الجرحى الذين سقطوا جراء الانفجارين.

وفيما لم ترشح بعد أية تفاصيل رسمية عن هذين الانفجارين وطبيعتيهما، تحدثت مصادر ميدانية عن استخدام طائرة مسيرة في الهجوم.

وفي وقت سابق، الأربعاء، وصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي وذلك لمباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة.

وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.

كما شهدت مدينة عدن منذ الصباح الباكر، انتشارًا أمنيًا كبيرًا في كافة الطرق المؤدية من وإلى مطار عدن الدولي.

وسبق وصول الحكومة اليمنية التي تم تشكيلها مؤخرا، تحذيرات من ألغام جديدة لتنظيم الإخوان لإعاقة عمل الحكومة وإفشال تنفيذ مراحل اتفاق الرياض الأخيرة.

وقال خبراء في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن قيادات إخوانية بارزة وفرت غطاء سياسيا لتحركات ضد الحكومة من خلال التشكيك والتحريض بالتزامن مع عودة ورقة الاغتيالات وهجوم إعلامي تتزعمه أبواق إخوانية تقيم في قطر وتركيا.