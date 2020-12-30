وصول ⁧‫الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن لمباشرة مهامها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل أعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، الأربعاء، إلى مطار عدن الدولي وذلك لمباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة.

وقال مصدر حكومي لـ"الخليج 365"، إن رئيس الوزراء معين عبدالملك وأعضاء حكومته المكونة من 24 وزيرا وصلوا إلى مطار عدن الدولي لمباشرة العمل من مقر الحكومة في قصر معاشيق.



جاء ذلك إضافة إلى وصول اللواء شلال شائع لإتمام مراسيم الاستلام والتسليم لإدارة شرطة عدن مع مدير الشرطة الجديد اللواء مطهر الشعيبي.

وأوضح أن أعضاء حكومة الكفاءات قاموا بعمل فحص لكورونا في مطار الملك فهد بالرياض فيما أجرت السلطات في عدن وقوات التحالف العربي انتشارا أمنيا مكثفا على مستوى المدينة وبين المطار الدولي وقصر معاشيق في كريتر لتأمين قوام الحكومة.

وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ عدن أحمد حامد لملس وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.

كما شهدت المدينة منذ الصباح الباكر، انتشارًا أمنيًا كبيرًا في كافة الطرق المؤدية من وإلى مطار عدن الدولي.



وفي وقت سابق فجر الأربعاء، كشف المتحدث باسم حكومة الكفاءات الجديدة لـ"الخليج 365"، أن كامل قوام التشكيل الوزاري برئاسة عبدالملك سوف يباشرون مهامهم من عدن.

وتعود أسباب تأخر وصول الحكومة، الذي كان من المفترض أن يكون غداة أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، السبت الماضي، إلى الترتيبات الأمنية واحترازات مكثفة توجت ، الثلاثاء ، بتعين اللواء الشعيبي مديرا لشرطة عدن في قرار جمهوري حسم خلافات شكلية حول رجل المرحلة المسؤول عن تعزيز أمن العاصمة المؤقتة وتوفير مناخ لتحرك الحكومة وسفراء الدول لدى البلاد.

وأعلنت حكومة الكفاءات الجديدة في 18 ديسمبر/كانون الأول، وفق تفاهمات اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وضمت 24 وزيرًا، مناصفةً بين الشمال والجنوب، منهم 5 وزراء حصة من المجلس الانتقالي الجنوبي.



ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة معالجة العديد من الملفات الخدمية والعسكرية التي مازالت تؤرق اليمنيين، خاصةً الملف الاقتصادي وعلى صعيد مواجهات المليشيات الحوثية وإنهاء إتقلابها على الدولة اليمنية.

