شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح محامى أردوغان.. يدير القضاء التركى وأتعابه تجاوزت الـ39 مليون ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم نائب حزب الشعب الجمهوري في مدينة مرسين، وعضو اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، علي ماهر باشارير، المحامي الخاص بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان «أحمد أوزال».

وكشف باشارير، خلال مؤتمر صحفي له، عقب جلسة البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، أن أتعاب المحاماة المدفوعة لأوزال تتخطى حتى الآن 38 مليونًا و980 ألف ليرة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأكد باشارير، أن أوزال لديه تدخلات وتأثيرات فى العديد من الأمور التى تخص إدارة تركيا، من بينها التعيينات القضائية وملفات القضايا السياسية.

وأوضح أن محامي أردوغان تدخل لإقصاء القاضي الذي حكم على زعيم المافيا التركية علاء الدين تشاكجي (الموالي للرئيس التركي) بالسجن 17 عامًا في السابق، ففي الوقت الذي كان ينتظر القاضي تعيينه في المحكمة العليا، وجد نفسه عضوًا في محكمة الاستئناف.

وأشار باشارير إلى التهديدات التي وصلته بعد إزاحته الستار عن فضائح محامي أردوغان مؤخرًا، وقال إن التهديدات طالت حياته، بعبارات منها «سوف نصفي حساباتنا معك».

وقال «مَن أصبح ثريًا في السنوات الـ10 الماضية»، وطالب بفتح التحقيق في مصادر ثروة المحاميان مصطفى دوغان إينال وأحمد أوزال ومحاسبتهما.

وأكد باشارير أن وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، وزير رمزي، قائلًا «للأسف، 4 محامين في إسطنبول في يدهم حركة تعيينات القضاة والمدعين العامين، ويحضر رؤساء المحاكم ورؤساء الاستئناف وأعضاء المحكمة العليا إلى مكاتبهم لتقديم فروض الولاء والطاعة، هؤلاء المحامون يبرئون المجرمين، فماذا ستقول عن هذا الموضوع يا سيادة وزير العدل؟».