أسقف جنوب سيناء: إلغاء الاحتفالات ومدارس الأحد لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

استقبل الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الأنبا داميانوس رئيس دير سانت كاترين، لمناقشة الإجراءات الاحترازية بمداخل الكنائس والأديرة خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، تزامنًا مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، إن دير سانت كاترين يعد أهم الرموز الدينية في مصر وجنوب سيناء، وبيننا وبين رهبان الدير محبة قوية وتقدير واحترام متبادل.

وطالب بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، وتعقيم الكنائس يوميًا، وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء الخاصة بإلغاء الاحتفالات ومنع التجمعات، حرصًا على حياة الكهنة والمواطنين .

وأكد الأنبا أبوللو، تعليق خدمة مدارس الأحد وكافة الأنشطة والخدمات، وإقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا على أن يقتصر القداس على كهنة الكنيسة ومشاركة خمس شماسين فقط، ويقام قداس عيد الميلاد وعيد الغطاس، بمشاركة كهنة الكنيسة، وحضور عدد لا يزيد عن 20 مواطنًا مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن صلوات الجنائز تقام في كنائس المدافن بحضور كاهن واحد وشماس واحد، إلى جانب أسرة المتوفي فقط.