القبض على عامل اشترك مع أخر لتجميع مدخرات المصريين بالخارج في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل اشترك مع أخر، لتجميع مدخرات المصريين في الخارج بسوهاج، بتعاملات بلغت 1.5 مليون جنيه.
أفادت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثاني بموجب حوالات بنكية ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع الأول الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت (مليون و500 ألف جنيه مصري) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالنيابة العامة التحقيقات .
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