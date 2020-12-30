بالصور.. محافظ الغربية يفض سوق السمك في بسيون

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، فض سوق "السمك" بمدينة بسيون، لإقامته بالمخالفة لقرار حظر إقامة الأسواق لمدة شهر، للحماية من فيروس كورونا.
وكان محافظ الغربية، قد أجرى جولة تفقدية مفاجئة اليوم الأربعاء بمدينة بسيون، لمتابعة الخدمات والمرافق، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد السوق وتواجد الباعة في المنطقة، فأصدر تعليمات بفضه بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد محافظ الغربية، أنه لاتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن يثبت مخالفته للإجراءات الاحترازية أو القصور أو الإهمال فى تطبيق القرارات سيدري إحالته للتحقيق.
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