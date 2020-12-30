جنوب سيناء تعلن شروط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، الشروط والضوابط الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي داخل محطة شرم الشيخ.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في بيان له اليوم، إن جنوب سيناء تطبق عمل السيارات بالغاز، وهو ما يسهم في توفير كمية كبيرة من الطاقة، إضافة إلى المساهمة في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء خالية من التلوث.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن إجراءات التعاقد كاش لتحويل السيارات للعمل بالغاز، تحتاج إلى 2 صورة من البطاقة الشخصية للعميل، و2 صورة للرخصة، ويوجد عرض خاص المتعاقدين بنظام الكاش، وهو دفتر بونات 250 متر غاز وجركن زيت هدية.

وأشار إلى أن إجراءات التعاقد بالتقسيط تتطلب 2 صورة بطاقة شخصية للعميل سارية، و 2 صورة رخصة سارية، وإيصال مرافق حديث "كهرباء، غاز، مياه، تليفون"، إضافة إلى صورة البطاقة الشخصية للضامن.

وأوضح المحافظ أنه يوجد عرض للتعاقد بالتقسيط أيضًا، وهو 50 متر غاز هدية، و جركن زيت، وتحصيل أول قسط بعد شهرين من تاريخ التعاقد.

وافتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، محطة جازتك بشرم الشيخ السبت الماضي.