افتتاح وحدة "الميكروسكوب الإلكتروني" بكلية الدراسات العليا للعلوم في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بتكلفة 24 مليون جنيه، بحضور الدكتور فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الوحدة تحتوي على جهاز الميكروسكوب الإلكتروني من طراز (Sigma 500VP)، والتي تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الميكروسكوبات العلمية عالية الدقة والكفاءة.
وأضاف أن الجهاز يعتبر الأحدث من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، بما يتميز به من قدرة تكبيرية هائلة تصل إلى مليون مرة بدقة تصل إلى 0.8 نانومتر، كما يحتوى الجهاز على مجموعة مختلفة مكونة من 6 لواقط إلكترونية (detectors) لتصوير وتحليل مختلف العينات في مجال علوم المواد النانوميترية، والعلوم البيولوجية، والهندسية وغيرها.
وقال الدكتور أحمد فرغلي، عميد الكلية، إن الجهاز يوفر خدمات علمية للباحثين في كليات العلوم والطب والصيدلة والطب البيطري والأسنان داخل وخارج الجامعة، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا في زيادة النشر الدولي، ويدعم مستوى رسائل الماجستير والدكتوراة، ويمكن استخدام الميكروسكوب في تصوير الميكروبات قبل و بعد علاجها بالمواد الطبية المختلفة.
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