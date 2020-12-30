بالصور.. معرض لتوزيع الملابس بالمجان على الأسر الفقيرة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

افتتح محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ويسري رمضان شلقامي مدير مشروعات جمعية الأورمان بسوهاج، اليوم الأربعاء، معرض لتوزيع الملابس بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا بقريتي العزبة والعرب في أخميم.

وقال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان إن تنظيم معرض الملابس بسوهاج يأتي ضمن جهود الأورمان لدعم شرائح غير القادرين بقرى ونجوع ومدن المحافظة، خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وأضاف "فؤاد" أن فِرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى سوهاج، ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في المناطق الفقيرة.

وأشار نائب مدير عام جمعية الأورمان، إلى الاستمرار في توزيع مساعدات موسمية، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة للأسر الفقيرة بسوهاج.