عاهل البحرين يهنئ الرئيس الجزائرى بسلامة العودة والشفاء من كورونا

بعث العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون بمناسبة عودته الى وطنه سالماً معافى بعد رحلة العلاج الناجحة فى الخارج.

وأعرب عاهل البحرين في برقيته عن خالص تهانيه للرئيس الجزائرى، متمنياً له موفور الصحة والسعادة والعافية، وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والإزدهار والرخاء.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين

الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في المجالات كافة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 82 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 81 مليونا و 997

ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 3ر46 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و789 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.