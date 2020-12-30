الملك سلمان يوجه دعوة إلى أمير قطر لحضور القمة الخليجية

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى أمير قطر ،الشيخ تميم بن حمد ، تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية المقرر انطلاقها في الرياض يوم 5 يناير القادم.

وسلم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الشيخ تميم بن

حمد، أمير قطر للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في السعودية بتاريخ الـ 5 من يناير 2021.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم، الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف، في مكتبه في الديوان الأميري

بقصر الدوحة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي: يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة“.