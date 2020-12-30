البحرين: تحديد مواعيد التطعيم حسب المخزون المتبقي لحين وصول دفعات جديدة

أكدت وزارة صحة البحرين أن عملية التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) مستمرة وفق الحملة الوطنية للتطعيم حسب المخزون المتبقي من الكميات التي وصلت لمملكة البحرين حتى الآن لحين وصول الدفعات الجديدة.

أضافت الوزارة في بيان، أوردته وكالة أنباء البحرين بنا، اليوم الأربعاء، أن تحديد مواعيد التطعيم للراغبين في الحصول عليه يتم حالياً، حيث إن ما تم طلبه من تطعيمات منذ أغسطس الماضي من قبل المملكة البحرين يفوق المليون تطعيم من قبل شركات عدة حسب المتابعة المستمرة لتطورات التجارب المتعلقة باللقاحات

عالميًا ووفق ما هو مخطط له ضمن الحملة الوطنية للتطعيم إذ تعتبر البحرين من أوائل الدول التي تقدمت بطلب اللقاحات من الشركات المنتجة لها.وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحاصلين على التطعيم بلغ 56041 من المواطنين والمقيمين في المملكة خلال 13 يومًا فقط من بدء عملية التطعيم.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 82 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 81 مليونًا و 997 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 3ر46 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و789 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.