مقتل وإصابة 13 من عناصر طالبان في غارة جوية غرب أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 10 من عناصر طالبان في غارة جوية غربي البلاد؛ فضلًا عن إصابة 3 آخرين بضواحي إقليم فراه، وذلك في الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية الأفغانية.

قالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن

القوات الجوية استهدفت هذه العناصر أثناء تخطيطها لمهاجمة مواقع وقوات الدفاع والأمن الأفغانية.ومن جهة أخرى، أعلنتتمكن قوات الأمن الأفغانية من اعتقال 10 أشخاص بتهمة التعاون مع طالبان في إقليم باروان، ومصادرتها عددا كبيرا من الأسلحة والذخائر خلال العملية الأمنية.وأفادت بأنه تم اعتقال 10 أشخاص آخرين بتهمة التعاون مع الجماعات الإرهابية وارتكاب جرائم جنائية.وفي حادثة منفصلة، قالت وزارة الداخلية الأفغانية على موقع تويتر إن أحد عناصر طالبان المسؤولين عن زراعة الألغام قُتل في اشتباك مع الشرطة الوطنية الأفغانية.وتصاعدت وتيرة الهجمات الانتحارية وانفجارات الألغام المغناطيسية بشكل كبير في وسط أفغانستان وأجزاء أخرى رغم استمرار مفاوضات السلام بين حكومة كابول وطالبان.