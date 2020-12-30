روسيا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا و599 حالة وفاة

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 599 حالة وفاة و26513 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لموقع قناة "آر تي العربية" فإن هذه هي أدنى حصيلة للإصابات اليومية في نحو أسبوعين.

ونقل عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 56426 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و131550 إصابة.

وتعافى أمس 29235 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و525418 شخصاً.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.