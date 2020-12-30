رغم كورونا..بيتكوين تصل إلى أعلى سعر وتقترب من 30 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

رغم النكسات الاقتصادية التي تعرض لها العالم في العام الجاري جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن العملة الرقمية بيتكوين تواصل الارتفاع .

بلغت العملة الافتراضية ”بيتكوين“ اليوم الأربعاء مستوى قياسيا عند 28599.99 دولار، لتصل بمكاسبها هذا العام إلى ما يزيد عن 295%.

وارتفعت أكثر العملات المشفرة انتشارا في العالم في أحدث تعاملات 3.5% إلى 28349 دولارا. ومنذ أن كسرت مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر/كانون الأول، زادت تقريبا بواقع النصف.‎

وقال محللون في مصرف “غولدمان ساكس” أن أسعار العملة الرقمية بيتكوين والنحاس قد شهدا تقلبات عديدة هذ العام قبل أن يصلا إلى مستويات قياسية في أسعارهما مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورغم تحديد ارتفاع أسعار البيتكوين والنحاس في الأشهر الأخيرة، قال المحللون في غولدمان ساكس إنهم يعتقدون أن البيتكوين والذهب سيكونان قادرين على “التعايش”.

وأوضحوا أن “ضعف أداء الذهب مؤخرًا مقابل المعدلات الحقيقية والدولار قد ترك بعض المستثمرين قلقين من أن البيتكوين تحل محل الذهب كأداة تحوط من التضخم”.

وأضافوا: “في حين أن هناك بعض الاستبدال يحدث، بيد أننا لا نرى ارتفاع شعبية البيتكوين يشكل تهديدا وجوديا للذهب كعملة الملاذ الأخير.”