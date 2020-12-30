اللقاح الصيني المرتقب لتطعيم المغاربة تبلغ نسبة فعاليته 79%

بعد طول انتظار، أعلنت مختبرات “سينوفارم” الصينية، اليوم الأربعاء، أن أحد لقاحاتها ضد فيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 79 في المائة، وتقدمت بطلب للموافقة على هذا اللقاح الأول لدى السلطات الصينية.

وقالت الشركة، في بيان، تناقلته وسائل إعلام دولية، إن اللقاح الذي تعده مختبرات “سي إن بي جي»”في بكين فعال بنسبة 79,43 في المائة.

وخصصت الصين، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد، قبل عام، موارد هائلة لتطوير لقاحات، وعدت بجعلها “سلعة عامة عالمية”.

واضطرت الدولة، التي أوقفت انتشار الوباء عملياً على أراضيها، إلى إجراء اختبارات سريرية في بلدان أجنبية، حيث لا يزال الفيروس ينتشر بقوة، من ضمنها المغرب.

يذكر أن هناك خمسة لقاحات صينية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، غير أن شركة “سينوفارم” لم تحدد ما إذا كانت التجارب اكتملت لهذا اللقاح الأول أم ليس بعد.

وتبقى نسبة فعالية اللقاح الصيني، المعلن عنها، أقل من نسبة فعالية اللقاحين الأمريكيين لشركتي “فايزر – بايونتيك”، التي تصل إلى 95 في المائة، و”موديرنا” بـ94,1 في المائة، في مقابل الشركة البريطانية “أسترازينيكا”، التي أعنت أن فاعلية لقاحها تبلغ 70 في المائة، لكن يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 100في المائة باستعمال جرعتين.