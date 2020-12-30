جريمة بشعة.. خلاف بين شبان خلال جلسة خمرية يتحول إلى جريمة قتل ضواحي الفقيه بن صالح

اهتز سكان حد بوموسى، ضواحي الفقيه بن صالح، ليلة أمس الثلاثاء/ الأربعاء، على وقع جريمة بشعة، بعد العثور على جثة شخص في عقده الثالث، وعليها آثار ضرب على مستوى الرأس.

وحسب مصادر “اليوم 24”، فإن الشاب الثلاثيني “الضحية”، عثر على جثته، وعليها آثار ضرب بواسطة آلة حادة على مستوى الرأس، وجهها إليه صديق له، بعد خلافهما خلال جلسة خمرية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه فور علمها بالخبر، انتقلت مصالح الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال.

وتمكنت مصالح الدرك الملكي من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، حيث تقرر إيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية رهن البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة، فيما لايزال البحث عن مشتبه فيه آخر.